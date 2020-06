Urgent! Khombole: Une fille de 20 ans victime d’une agression au couteau

Share on Twitter

Âgée de 20 ans, la jeune fille O.F demeurant à Ndiayene Gouye à Khombole n’oubliera pas de sitôt la journée du samedi 6 juin 2020. Et pour cause elle a été victime de l’agression barbare d’un homme du même quartier.

Selon nos sources elle a reçu 3 coups de couteau, qui lui ont valu une plaie grave au niveau du thorax. Les faits ont eu lieu aux environs de 18 h30.



Le bourreau de la fille a été aussitôt cravaté par les gendarmes et l’enquête ouverte permettra certainement de déterminer les causes de cet acte ignoble.

Après son évacuation au district sanitaire de Khombole par les sapeurs-pompiers, O.F a été finalement transférée au centre hospitalier régional El Hadj Amadou Sakhir Ndieguene de Thiès.