Urgent! COVID-19: Et si un vendeur de masques à la sauvette était infecté?

Au Senegal, les gens tardent à réagir sur des problèmes cruciaux qui concernent même la survie des citoyens de notre pays.

L’exemple est donné Aujourd’hui, quand tous les vendeurs d’eau et vendeurs à la sauvette se sont transformés en vendeurs de masques.

Ainsi au niveau des carrefours, des marchés, et à tout coin de rue, on rencontre des vendeurs de masques de tout genre. Certains d’entre eux ignorent totalement les mesures d’hygiène les plus élémentaires. Tenant les masques dans les mains, ils abordent les clients potentiels.

Ainsi, Depuis plusieurs jours qu’ils exercent ce commerce apparemment florissant, l’Etat et les autorités locales laissent faire. Pourtant,…

Et si un vendeur de masque à la sauvette était infecté?

S’il arrivait qu’un seul vendeur à la sauvette de masques à la sauvette ait été infecté du Covid19, des milliers de personnes pourraient être contaminées de cette maladie mortelle et dangereuse.

Par conséquent, Nos autorités sont interpellés au plus au point pour mettre fin à cette bombe qui risque de répandre la maladie dans tout le pays.

De l’avis de la Rédaction de Thies info, ce site qui est en veille depuis le début de la pandémie, aucune mesure n’est plus importante aujourd’hui que de mettre fin à cette pratique à la fois dangereuse et « idiote »… à tout point de vue.

Par conséquent, L’Etat doit impérativement homologuer la vente des masques à travers des endroits appropriés: à savoir les pharmacies autres et officines dédiées…Et tenir la même rigueur en ce qui concerne la fabrication artisane désordonnée de masques de tout genre à tout coin de rue.