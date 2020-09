Universal Music Africa suspend toute forme de collaboration avec Sidiki Diabaté

Share on Twitter

Universal Music Africa, filiale d’Universal Music Group, spécialisée dans l’édition et la production de musique, rompt sa collaboration avec Sidiki Diabaté, petit-fils du légendaire musicien Sidiki Diabaté (1922- 1996), et surnommé le «roi de la kora» annonce le journal voxpopuli.

Ce dernier est accusé par son ancienne compagne de violences et de séquestration. «Universal Music Africa a pris connaissance de l’interpellation et du placement en garde à vue de l’artiste Sidiki Diabaté par la Brigade d’investigation judiciaire du Mali suite aux graves accusations déposées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de séquestrations et de violence conjugale», lit-on dans le communiqué du label de musique.

Lequel document ajoute : «Dans l’attente du jugement rendu par la justice malienne et compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’artiste, Universal Music Africa suspend avec prise d’effet immédiat toute forme de collaboration avec celui-ci». Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les cuisses, les hanches et le dos tuméfiés d’une jeune femme identifiée comme Mariam Sow. Celle-ci, une influenceuse guinéo-malienne de 23 ans, également connue sous le pseudonyme de Mamasita, dit avoir vécu l’enfer aux côtés de l’artiste. Elle bénéficie des soutiens de groupes de femmes.