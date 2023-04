Unis et déterminés pour soutenir le Président Macky Sall et la vision d’un Sénégal émergent

La réussite confirmée des politiques publiques élaborées par le Président Macky SALL et de notre modèle de démocratie devaient apporter aux acteurs politiques la clarté, l’unité et des idées. Elle a révélé des acteurs coupés de la réalité et livrés à des querelles égotistes. Confronté à l’échec du front populaire en 1938, Léon Blum s’écriait au congrès de Royaux : « j’ai toujours conçu l’unité comme un ensemble symphonique, comme le rapprochement et le mélange de toutes les nuances de pensée ». Certains théoriciens du charlatanisme populiste basés sur des calculs politiques tentent de faire passer du bruit pour la musique, et de la cacophonie pour un mouvement d’orchestre. Mais le Président Macky SALL est loin d’être dupe de ces falsifications.

Les populations du Sénégal, au premier rang desquelles les femmes et les jeunes, ont massivement réélu Macky Sall en 2019, décidées à mettre fin aux pratiques politiciennes. Ces mêmes populations sont aujourd’hui galvanisées par les allures d’une gouvernance participative et inclusive, les pas accomplis et les espérances que projette la vision du Président Macky Sall pour un Sénégal Emergent.



Dans une période où, notre persévérance et notre espérance ardente sont un viatique irremplaçable pour nous galvaniser face aux mésaventures, nous avons choisi de soutenir le camp du Président Macky Sall, tout simplement parce qu’au cours de son magistère à la tête de notre pays, il a promu des avancées sociales et démocratiques pertinentes. Le printemps de la prospérité est en train d’éclore dans notre pays, en même temps qu’un modèle d’Etat respectueux des droits humains. Notre majorité dans cette période des opportunités, démontre s’il en était besoin, tout l’engagement de ses composantes à lui donner un second quinquennat afin qu’il poursuive l’œuvre qu’il a si bellement entamée.

Pour réussir ce pari, nous devons nous construire comme relais performant d’appropriation active des réalisations significatives du Plan Sénégal Emergent par la population du Sénégal.

Notre objectif stratégique doit être de consolider et renforcer cette majorité présidentielle. Cet objectif, nous ne pouvons l’atteindre uniquement que sous la direction morale et pédagogique de personnes engagées, sincères et dynamiques, de jeunes motivés, et avec toutes les nouvelles forces patriotiques.

Nous devons rester debout pour prolonger le mandat du Président Sall, au-delà du 25 Février 2024 afin que le Sénégal accède aux moyens de fixer les priorités de son action dans les domaines essentiels que sont l’emploi, la promotion des entreprises, l’agriculture, la transformation et le tourisme. Nous croyons qu’ensemble, en raison de nos convictions et de nos parcours, nous pouvons porter ce combat patriotique pour la stabilité sociale du pays. Nous saurons faire face pour maintenir au vent le Drapeau de l’unique candidat de la souveraineté économique du Sénégal et la promotion de la gouvernance locale : je veux nommer le Président Macky Sall.

Pour y arriver, nous devons demeurer aujourd’hui plus que jamais lucides et organisés, unis et déterminés. Notre coalition Benno Bokk Yaakar est et sera une force républicaine significative, homogène et soudée autour de notre chef Macky SALL à travers une adhésion commune aux valeurs qui fondent le socle de notre nation.



En décidant d’initier une pétition pour parrainer la candidature du Président Macky SALL par le peuple sénégalais pour un second quinquennat, le Directeur Général de l’AIBD S.A Abdoulaye DIEYE, par ailleurs Président du mouvement SIGGI JOTNA a décidé d’en faire de cette consultation un moyen d’expression démocratique pour tous ceux qui perçoivent dans la vision du chef de l’Etat les possibilités ouvertes pour le bienêtre collectif.



SIGGI donc sur nos tâches du moment autour du second quinquennat pour le Président Macky Sall et mettre l’éthique du civisme et de la patrie au-dessus de toutes les préoccupations personnelles.

Massaer GAYE

Responsable des jeunes de SIGGI JOTNA, membre de la coalition BBY.

Thiès

