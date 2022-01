Union européene: Décès du président du Parlement européen, l’Italien David Sassoli

Le président du Parlement européen est décédé, l’annonce a été faite hier soir. Ayant pris fonction en 2019, l’Italien David Sassoli avait 65 ans.

Il était hospitalisé depuis le 26 décembre en raison d’un déficit immunitaire sévère. C’est la première fois qu’un président de parlement décède en fonction depuis que les députés européens ont commencé à être élus au suffrage universel direct en 1979. L’émotion est trés vive en Italie.

Les Italiens ont découvert David Sassoli sur leurs écrans de télévision au début des années 1990, mais l’ancien journaliste de la presse écrite, né à Florence en 1956, a notamment gagné en notoriété lorsqu’il est devenu l’animateur du journal du midi de la Rai, puis du 20 heures. Il est une référence de l’actualité nationale. Quelques années plus tard, en 2009, il quitte la télévision lorsqu’il est élu au Parlement européen, sous les couleurs du PD, le Partido Democratico.

Il deviendra ensuite président du parlement européen en juillet 2019, le 2éme président italien de l’institution, pour le compte du groupe socialiste. Les hommages ont afflué de toute l’Europe jusque tard dans la nuit et ce mardi matin, louant David Sassoli pour son humanité, louanges unanimes pour sa gentillesse et pour certains sa poigne à la présidence des débats de l’hémicycle européen… De Bruxelles à Paris ou à Rome, le les commentaires des acteurs de la vie européenne sont unanimes : l’UE a perdu David Sassoli, un humaniste et un européen passionné.