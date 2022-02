Le Président Macky Sall prend aujourd’hui les commandes , à Addis Abeba en Ethiopie , avec la tenue pour deux jours du 35 ème Sommet .

Selon les sources de la Présidence , ” le choix porté sur le Président Macky Sall par ses pairs traduit le renouvellement d’une confiance maintes fois exprimée pour son engagement en faveur de l’ Afrique dont il a plaidé la cause à la table des plus grands décideurs du monde ”.

” Au Sommet du G7 , où il a été invité spécial à plusieurs reprises , ou encore à la tribune de l’ Assemblée générale de l’ ONU , le Président Macky Sall a porté la voix d’une Afrique consciente des enjeux du moment et des défis du futur ” , note le communiqué .

”Le Président Macky Sall a aussi plaidé au sein des grandes puissances mondiales l’annulation de la dette africaine suite à l’apparition de la covid – 19, sans oublier la reforme du Conseil de sécurité et la protection de l’ Humanité à travers les droits de l’ Homme. De même que le mandat du Sénégal au conseil de sécurité de l’ ONU ; la réélection le 13 octobre 2020 au Conseil exécutif de l’ Unesco avec 188 voix , lors du renouvellement des Etats membres du Conseil des droits de l’homme de l’ ONU , après avoir siégé dans l’instance de 2015 à 2019 ”, informe les sources de 24 heures .

Le Sénégal prendra ainsi le relais après RDC élue pour la période 2021 – 2022 , à l’issue du mandat de l’ Afrique du Sud qui vient de se terminer .

Pour rappel , après Léopold Sédar Senghor ( 1980 ) et Abdou Diouf ( 1985 – 1992) , ce sera au tour de Macky Sall de présider les destinées du continent en prenant la tête de l’ Union africaine ( UA ) pendant un an , et va hériter de nombreux dossiers brulants sur ce continent qui traverse une crise profonde avec les transitions militaires en Guinée , au Tchad et surtout au Mali .