UNICEF: Aliou Cissé nommé ambassadeur des enfants du Sénégal

Aliou Cissé, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, a été nommé nouvel ambassadeur de l’Unicef, hier jeudi, lors d’une cérémonie.

L’ancien talentueux capitaine des « Lions » va rejoindre les 200 ambassadeurs nationaux, 11 régionaux et 30 de l’ Unicef dans le monde entier pour sensibiliser le public sur les droits des enfants et sur le travail de l’agence pour la protection et la promotion de ces droits.

« Accompagner les enfants, c’est aussi important que gagner une Can ou de gagner un match de Coupe du monde. je suis 10 fois encore plus motivé à accompagner les enfants », a déclaré le sélectionneur des « Lions » du Sénégal dans les colonnes de L’ Observateur vendredi 28 avril.

