Sacrilège à la mosquée Imam Kaïré de Thiaroye/Nietty Mbar, en banlieue dakaroise. Une bande de malfaiteurs a cambriolé ladite lieu de culte. Les faits ont lieu, avant-hier, avant la prière de l’aube.

Vers 5h du matin, relate « Les Echos », l’imam Ibrahima Diané débarque sur les lieux et trouve les portes de la mosquée ouvertes, alors qu’il est censé les ouvrir. Une fois à l’intérieur, il constate les dégâts : les tapis de prière renversés et éparpillés à même le sol. Ce n’est pas tout. Il constate avec les riverains, la disparition des bouteilles de parfum, une vingtaine de livres de Coran, quatre ventilateurs, des rideaux et l’argent de la caisse de la mosquée évalué à 150.000 FCfa. Après leur forfait, la bande aurait utilisé les fenêtres du dôme, surplombant la mosquée, pour sortir et disparaître dans la nature.

La police a ouvert une enquête.

leral