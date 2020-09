Une fille de 25 ans soutire 89 millions de Fcfa à un chef d’entreprise

Les faits se sont passés à Mbour. En effet, une jeune dame de 25 ans a porté plainte pour diffamation contre le chef d’entreprise. Ce dernier qui est un blanc âgé de 70 ans et habitant à Mbour a été arrêté sur son lit d’hôpital.

T. P. puisque c’est de lui qu’il s’agit avait découvert un retrait frauduleux d’une somme de plus de 80 millions de nos francs de son compte bancaire. De ce fait, après investigation, le chef d’entreprise avait imputé ce vol à son ex-copine nommée F. Gueye. Etant en couple avec une dénommé l. J. L, T. P lui a mis au courant du vol.

De son propre initiative, sa conjointe a décidé de faire ses propres recherches sur F. Gueye, l’ex-copine de son amant.

Elle a dès lors fait appel à deux de ses amies pour monter un plan afin de savoir la cachette de F. Gueye. C’est ainsi que l’une des amies de l. J. L s’est fait passer pour F. Gueye et l’autre pour sa mère.

Dans les audios, la supposée F. Gueye avouait avoir soutiré plus de 80 millions FCFA à T. P et la supposée mère lui disant qu’elle allait lui chercher des marabouts pour faire taire le blanc. Après avoir bien orchestrée le plan, l’actuelle copine de T. P. a fait écouter les audios à son amant.

Ayant fuité, les audios ont atterri sur le téléphone de F. Gueye. Cette dernière a donc décidé de porter plainte contre les trois filles et son ex- amant pour écritures privées de banque, collecte et utilisation frauduleuse de données à caractère personnel, diffamation et usurpation d’identité.