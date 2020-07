Une entreprise crée une brosse pour retirer les résidus de sang pendant les règles.

Share on Twitter

On aura tout vu dans ce monde. Une brosse a été conçu par des créateurs pour retirer les résidus de sang pendant les règles. La brosse qui est vendue à 17€ par cycle et est seulement disponible en rose. Son rôle est d’être introduit quotidiennement dans le vagin pendant les règles pour que la femme se sente « plus fraîche ».

L’utilisation de la brosse est largement critiquée par les internautes qui trouve que le vagin n’est pas une armoire. Pis, dans un post instagram supprimé, l’entreprise a tenue à affirmer avoir eu des « réponses extrêmement positives parmi les femmes qui ont utilisé le produit ». « Nous souhaitons travailler avec la communauté gynécologique pour offrir aux femmes un nouveau choix dans leur gestion menstruelle ».a-t-il ajouté.