Une bagarre entre deux charretiers vire au drame

Les éléments du poste de Police de Yeumbeul Sud ont mis la main sur un nommé Ndongo qui aurait tué son ami Bathie Ngada Gningue, âgé de 50 ans et originaire de Khombole.

Tout est partie d’une bagarre entre les amis charretiers au quartier Seydou Nourou Tall de la Commune de Yeumbeul-Sud. D’après des sources du journal L’AS, les faits se sont produits dans l’après-midi du samedi. Le sieur Bathie, à bord de sa charrette, avait croisé son ami qui était également à bord de son véhicule hippomobile. Pressé, Bathie demanda à son ami Ndongo de lui céder le passage. Ce que ce dernier aurait refusé catégoriquement.

Et cela n’a pas plus Bathie qui pratiquement s’est senti offensé. Il descend aussitôt de sa charrette et pousse son ami par terre. Ainsi Bathie tombe et sa tête cogne violemment une pierre. Grièvement blessé, Ndondo le transporte au poste de santé de la localité avant de rentrer chez lui. Mais à peine a-t-il le dos tourné que Bathie rend l’âme. Informé de la mort de son ami, Ndongo prend la fuite avant d’être arrêté par les limiers du poste de Police de Yeumbeul Sud, à Thiaroye Kaw, tard dans la nuit.