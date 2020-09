54 second read

Issu d’une relation non désirée, un bébé paie les pots cassés. La mère ne voulant plus d’elle, a tenté de l’abandonné au niveau de Pétersen. Un plan qui a foiré car, elle a été aperçue par un passant au moment de déposer le bébé et c’est celui-ci qui ameuté les autres avant de le conduire à la police.

La fille était d’environs âgée de 15 à 16 ans et habitait à Diamegueune.