Un vigile engrosse une mineure de 13 ans à la Médina

Chasser le naturel il revient au galop cette adage s’applique sur le vigile Omar Barry, 22 ans, qui récidive en violant une élève handicapée en classe de CM2.

D’après l’observateur repris par seneweb, il a été élargi de prison, récemment, après avoir engrossé une mineure.

Quelque temps après, il Il a été déféré, lundi dernier, au parquet.



La victime, une mineure de 13 ans qui est tombée enceinte suite au viol rapporte le journal. Les faits ont eu lieu à la Médina, plus précisément à la Rue 39 X Avenue Blaise Diagne.



D’après L’Observateur qui donne l’information, le mis en cause avait remis 100 Fcfa à la fille pour lui acheter du jus. Puis, il lui a demandée de le retrouver à l’étage.



«Il m’a amenée dans un appartement meublé. Sur place, il s’est frotté à moi, m’a déshabillée et s’est couché sur moi. À la fin de l’acte, j’ai remarqué des traces de sang sur mes parties intimes», a confié la fille.

