Un vendredi mouvementé dans plusieurs localités du pays

C’est des manifestants déterminés qui sont sortis dans la rue pour demander la libération de leur leader Ousmane Sonko.

A Khombole la maison familiale du ministre de l’intérieur a été saccagée par les manifestants. On note également des agissements au niveau de Tivaoune.

A Sédhiou les manifestants ont brûlé 4 véhicules stationnés dans les locaux du secteur départemental des Eaux et forêts, brûlé un tricycle devant la mairie, assiégé la RTS, quadrillé l’inspection régionale des Eaux et Forêts pour y mettre le feu, caillassé les vitres de la mairie et arrosé l’inspection d’académie de pierres.