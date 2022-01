Un Sénégalais qui tentait de rejoindre les États-Unis abattu à la frontière avec l’Équateur

Près d’une semaine après qu’Oumar Badji, 30 ans, a été lâchement abattu à Atlanta, un autre Sénégalais a été tué par balles par la police à la frontière entre l’Équateur et le Pérou.

Pape Fall de son nom, tentait de rejoindre les États-Unis par voie terrestre. Lui et d’autres compatriotes ont quitté le Brésil, ont traversé l’Amazonie pour ensuite regagner les États-Unis. Malheureusement, une fois à la frontière entre le pays et l’Équateur, ils ont été arrêtés par la police et invités à montrer leurs documents et passeports. Pape Fall a paniqué et a tenté de s’enfuir. Selon Les Echos, après seulement quelques minutes de course, les gardes ont ouvert le feu sur lui. Il s’est effondré et est mort sur le coup.

D’après toujours le journal, le défunt est né à Thiès le 21 septembre 1980 et était tailleur de profession. Il y a deux ans, il est revenu au Sénégal pour le baptême de son enfant.