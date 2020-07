Un papa suspend son fils au-dessus du vide pour prendre la photo parfaite

Les images choquantes d’un père inconscient du danger qui est en train de suspendre son jeune enfant au bord d’une falaise pour réaliser une photo souvenir font scandale sur la toile.

Un père de famille chinois est sous le feu des critiques après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit une famille au bord d’une route montagneuse. Visiblement inconscient du danger, un homme tient son fils par les bras au bord d’une falaise pendant qu’un membre de la famille réalise un cliché de l’enfant dans le vide.

La scène a été filmée par des touristes le long d’une célèbre route montagneuse près de Pékin, longue de 19 km et connue pour ses 18 virages en épingle. En arrière-plan, on entend quelqu’un crier : « Regarde, regarde, les mains de l’enfant tremblent »

« Il ne mérite pas d’être père »

Diffusé sur les réseaux sociaux, le clip a été vu plus de 10 millions de fois en 24h et a suscité une multitude de réactions indignées. « Il ne mérite pas d’être père. Je me sens tellement triste pour l’enfant d’avoir des parents comme ça », a commenté un internaute. « Oh mon dieu, jouer comme ça avec la vie de son enfant juste pour prendre quelques photos marrantes. Quelle bande d’idiots stupides et inconscients », a ajouté un autre internaute.

On ignore pour le moment si, à la suite de la diffusion de ces images, les autorités chinoises ont décidé d'ouvrir une enquête à l'encontre de cet homme.