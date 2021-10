UN MORT ET PLUSIEURS BLESSÉS LORS D’UNE BATAILLE RANGÉE ENTRE ÉLEVEURS

Un mort et six blessés, c’est le bilan des affrontements entre éleveurs, au louma de Dehali, dans le département de Linguère. Après les faits dramatiques qui se sont produits, hier lundi, le maire de la localité s’est investi aux côtés des gendarmes sans moyens logistiques. D’où son plaidoyer pour leur équipement.

“Dehali, c’est la commune la plus grande à Linguère. Nous sommes entre Touba et Dahra. Le problème s’est passé entre plusieurs éleveurs. Il y a eu des blessés et une personne a même perdu la vie sur le champ. Une autre a perdu l’usage de ses mains. Les blessés ont été évacués à l’hôpital. Nous avons contacté les autorités compétentes lorsque c’est arrivé. La gendarmerie est intervenue. Il y a un poste de gendarmerie, ici, à Dehali, mais, ils ont un problème de véhicule. C’est avec ma voiture que je suis allé les chercher pour qu’ils puissent intervenir”, a confié Hasset Sow à iRadio.