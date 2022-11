Un milliardaire nigérian loue un yacht à 3 millions d’euros pour son anniversaire

Femi Otedola, un milliardaire homme d’affaires, a dépensé environ 3 millions d’euros pour louer le yacht de luxe Aristote Onassis Christina O pour son 60e anniversaire.

L’information a été révélée quelques jours seulement avant l’anniversaire du milliardaire nigérian, le 4 novembre. Femi Otedola qui est le président de la société Geregu a loué le super yacht de l’une de ses idoles d’enfance, le défunt magnat grec de la navigation Aristote Onassis, qui était autrefois considéré comme l’homme le plus riche du monde.

Otedola a loué le yacht pour célébrer son 60e anniversaire avec sa famille et ses amis. Avec 37 membres d’équipage à bord, le yacht naviguera autour de la mer Méditerranée pendant trois semaines. Mercredi après-midi, Otedola a été capturé dans une vidéo entrant dans le yacht avec sa famille et son futur gendre, le chanteur nigérian Mr Eazi qui est fiancé à l’une des filles du milliardaire.

Femi Otedola, née le 4 novembre 1962, est un magnat nigérian de l’entrepreneuriat, philanthrope connu pour être l’ancien président de Forte Oil Plc. Il est également le fondateur de Zenon Petroleum and Gas Ltd, entre autres. En outre, il est un investisseur en série car il investit dans de nombreuses entreprises au Nigeria et à l’extérieur. Il a de nombreuses entreprises et investissements qui lui ont valu le rang de troisième homme le plus riche dans la liste Forbes des milliardaires en Afrique en 2021. Au-delà de sa carrière, Femi est un fier père de quatre enfants, dont certains font des vagues sur les scènes de la mode et du divertissement nigérians. Et un bon mari pour sa femme, Nana Otedola.

