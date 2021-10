Un maître coranique arrêté pour proxénétisme

Une affaire de mœurs défraie la chronique à la Gueule tapée, un quartier dakarois. Un maître coranique a été interpellé par la Brigade des mœurs, en même temps que deux filles qui se prostituaient pour lui.

En effet, le principal mis en cause a transformé un appartement qui lui a été confié par son frère, en lieu de passe.

Mais il a été démasqué après avoir posté sur les réseaux sociaux pour trouver des clients pour les prostituées. C’est ainsi que les policiers patrouilleur sur Internet, à la recherche de cyber bandits, se font passer pour des clients pour lui tendre un piège.

L’ “Oustaz” a voulu saisir l’opportunité et leur convenir un rendez-vous. Quelque temps plus tard, il rencontre les policiers et pense avoir affaire à de simples clients. Résultat des courses, lui et les deux filles de l’appartement ont été arrêtés.

Le groupe est poursuivi pour « incitation à la débauche, diffusion d’images pornographiques, non-inscription aux fichiers sanitaires et sociaux, et proxénétisme ».

Par ailleurs ils ont tous été déférés au parquet.