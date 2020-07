Un individu sans masque mord un homme dans un bus

Un incident s’est produit la semaine dernière à Lijn Bruxelle. Robert un individu en situation de handicap a été mordu durant son trajet dans un bus De Lijn par un individu . Ce dernier lui a mordu au niveau de la poitrine. Car Robert lui a fait une remarque parce qu’il ne portait pas son masque de la bonne façon.

Le ton monte entre les deux hommes et le passager s’attaque finalement physiquement à Robert: « Il m’a attrapé au niveau du cou et m’a mordu au niveau de la poitrine. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait et j’ai essayé de me défendre, mais il m’a mordu à nouveau. Puis encore une fois… »

La police s’en est mêlée et une enquête a été ouverte et Robert a été transporté dans un hôpital de Gand où il est actuellement en convalescence.