Un homme a révélé comment il avait été rejeté d’une offre d’emploi après que les supposés employeurs aient pensé qu’il avait une ér3ction lors d’un entretien de travail.

L’homme a fait la révélation dans la nouvelle émission britannique de Channel 4 « My Massive C ** k », une émission axée sur les hommes avec des p3nis extra-longs. simplement connu sous le nom de Joe dans l’émission a déclaré : “ ça fait environ neuf ans et demi maintenant », commence-t-il, expliquant que son p3nis est « environ un 12ème de ma taille ».

“C’est plus épais que mon avant-bras, c’est environ 7 [pouces] », poursuit Joe. Il a même des « sous-vêtements spéciaux » pour empêcher son p3nis de « ressortir« , avec une « poche » supplémentaire pour « tout ranger ». Les téléspectateurs de la nouvelle émission documentaire ont été assez stupéfaits par les scènes, dont l’une présente un p3nis de 10,5 pouces non censuré.

Parlant d’un incident au cours duquel il a dû porter un costume pour un entretien, il déclare: « La réponse que j’ai reçue était “Vous n’obtiendrez pas le poste, nous pensions que vous étiez un bon candidat, mais nous avons pensé qu’il y avait un comportement inapproprié qui se déroulait”. Ils pensaient que j’avais une ér3ction tout au long de cette interview, et ils m’ont dit: » Votre tenue vestimentaire n’était pas correcte.” Joe continue: « Ils voulaient clairement dire, nous pouvons voir votre queue. »

