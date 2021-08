Un gendarme arrêté pour escroquerie…

Le gendarme El Hadji Malick Niang voulait profiter du malheur de son collègue du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), Mohamed Ka qui avait perdu sa main lors des émeutes de mars dernier. El Hadji Malick Niang a lancé une opération de collecte de fonds sur les réseaux sociaux pour soutenir Mohamed Ka, à l’insu de ce dernier et sa famille. Mais ce semblant de générosité cachait des intentions inavouées. Il a utilisé cet argent à des fins personnelles. Mais comme le mensonge ne dure que le temps d’une rose, il a été arrêté pour tentative d’escroquerie et collecte de données personnelles. C’est par hasard que Mohamed Ka est tombé sur cette demande d’aide via les réseaux sociaux. Il a déposé une plainte contre X à la section de recherches.

Les enquêteurs ont procédé à une réquisition à la Sonatel sur le numéro indiqué sur la cagnotte Koopar express. Les enquêteurs ont appelé sur son numéro et Malick Niang au bout du fil s’est présenté comme un gendarme en service au secrétariat du haut commandement de la gendarmerie. Il a été cueilli et déféré au parquet. Attrait hier devant la barre des flagrants délits de Dakar, le gendarme nie les faits tout en persistant sur son intention de soutenir M. Ka. Les débats d’audience ont révélé que le mis en cause n’était pas à son coup d’essai.

En 2017, il avait été arrêté pour les mêmes faits et condamné à une peine de 3 mois ferme. Au moment des faits, il était étudiant. Le tribunal a condamné El Hadji Malick Niang à deux ans dont 6 mois de prison ferme.