C’est un nouveau drame des armes à feu qui touche les États-Unis. En Penn­syl­va­nie, un garçon de 13 ans a tué son frère de 9 ans alors qu’ils jouaient «au poli­cier et au voleur».

Mercredi dernier, des policiers de l’état de Penn­syl­va­nie ont été appelés pour une intervention tôt le matin. Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont découvert un jeune enfant saignant de la tête et en état d’arrêt cardiaque. Selon les premiers éléments de l’enquête, il semble que le petit jouait « au policier et au voleur » avec son frère. Ce dernier s’est emparé de l’arme chargée de son père et a fait feu.

Il semble que le « voleur » n’ait pas respecté les règles, ce qui a poussé le « policier » à tirer. L’enfant a été déclaré mort quelques heures plus tard à l’hôpital de Waynes­boro. Le père de famille, interrogé par les policiers, a expliqué qu’il conservait toujours deux armes chargées dans son salon afin de se défendre si nécessaire.

L’adolescent sera jugé pour homicide. Pour le moment, aucune poursuite n’a été annoncée contre les parents. La photo de profil Facebook du papa le montre en compagnie de ses enfants, et armé. La famille a lancé une collecte Go Fund Me pour l’aider à supporter les frais des funérailles et payer un avocat. La tante des deux enfants, qui a lancé la collecte, demande à tous de leur épargner les commentaires désobligeants. « Si vous n’êtes pas d’accord avec ce à quoi servira cet argent, alors ne donnez pas », demande-t-elle.