La dame Ndèye Arame F. n’a plus que ses yeux pour pleurer. En effet, sa chambre bien équipée, à la Cité gendarmerie de Dalifort, dans le département de Pikine, est réduite purement et simplement en cendres. Selon le quotidien Les Échos, c’est son fils Bassirou ND., âgé de 20 ans et né en Espagne, étudiant de son état, qui, après s’être vigoureusement emporté contre elle, n’a pas hésité une seconde à vider sur place de l’essence et y mettre le feu.

Quid des raisons qui ont suscité le courroux du jeune pyromane ? D’après le journal, sa mère a refusé de lui donner une somme de 15 000 FCFA. Face aux enquêteurs, il passe aux aveux et justifie son geste par des troubles psychiques. Sur instruction du parquet, l’étudiant mis en cause a été gardé à vue, puis présenté devant le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour le délit d’incendie volontaire.