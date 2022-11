Un enquêteur spécial lancé contre Donald Trump

Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, a nommé un enquêteur spécial dans le but de «contrôler» les enquêtes criminelles en cours de Donald Trump. L’avocat en question se nomme Jack Smith, procureur fédéral depuis longtemps, et il supervisera cette enquête qui contient plusieurs volets sur les efforts de Donald Trump visant à subvertir l’élection 2020, en plus de la convocation de la foule lors de l’assaut meurtrier du Capitole l’an denier.

Sans oublier les documents non autorisés de la Maison-Blanche qu’il aurait traînés avec lui à la suite de son mandat… L’objectif de cette nomination est tout simplement de protéger le ministère de la Justice contre les conflits d’intérêts d’une investigation criminelle, puisque Trump a fraîchement indiqué sa volonté de reprendre son trône de président.

Voici la déclaration de Smith à cet effet:

«Sur la base des développements récents, y compris l’annonce de l’ancien président qu’il est candidat à la prochaine élection présidentielle, et l’intention déclarée du président en exercice d’être également candidat, j’ai conclu qu’il est dans l’intérêt public de nommer un conseiller spécial! Les circonstances extraordinaires présentées ici l’exigent!»

Selon les dires de Smith, le rythme des enquêtes ne prendra pas de pause et il ne pliera pas les genoux face à l’adversité. Sa mission ultime est de faire avancer l’enquête rapidement jusqu’au résultat et aux conséquences qui s’imposeront. Monsieur Trump n’est donc pas sorti du bourbier !

Msn