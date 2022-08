C’est une sordide affaire qui s’est passée à Montargis et dans laquelle un couple sénégalais est impliqué.

Une Française du nom de Clothilde G, âgée d’une trentaine à été tuée. Enceinte de 8 mois, la victime et son compagnon sénégalais Mamadou Souleymane Ba avaient 3 enfants de 5, 3 et 2 ans.

Et dans cette histoire Clothilde qui était loin de se douter de ce qui tramait derrière elle avait pourtant aidé son époux à faire venir en France sa femme Dieynaba qui elle présentait comme étant sa nièce. Ils ont ensemble un enfant de 3 ans et cette dernière était elle aussi enceinte.

D’après l’enquête, c’est quand Clothilde G à découvert la vérité sur la nature des relations entre son compagnon et sa fausse nièce que les choses ont dégénéré.

La cause de sa mort serait liée à un traumatisme crânien grave et certaines des blessures constatées s’apparentent à des actes de torture et de barbarie selon le parquet d’Orléans.

Pour l’heure, les deux mis en cause sont écroués pour “ meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime en l’espèce acte de torture, barbarie et violences habituelles”.

Les quatres enfants tous de bas âge, ont été confiès aux services sociaux.