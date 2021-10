Un charlatan envoûte, viole et engrosse sa cliente mariée

Le charlatan Baba Souaré, 54 ans, a été arrêté pour charlatanisme, viols suivis de grossesse et tentative d’avortement.

D’après Libération, le faux marabout a été déféré devant le parquet du tribunal de Guédiawaye. Sa victime présumée est une femme mariée.

Pour “aider” A. Diop, qui ne pouvait pas avoir d’enfant après 10 ans de mariage, Baba Souaré l’a envoûtée et violée à trois reprises avant de lui demander d’avorter.

“Il m’a donné rendez-vous chez lui, à Dalifort, pour récupérer mes gris-gris. À mon arrivée, il a pris une tasse qu’il a posée au niveau de mon cou. J’ai senti une chaleur qui se dégageait. Il m’a ensuite remis un verre rempli de liquide et m’a demandé de boire. En ce moment, je ne sentais que je n’étais plus moi-même. Il m’a dit de me déshabiller et de m’allonger sur le lit. Ce que j’ai fait et il a eu des rapports sexuels avec moi”, a raconté la victime.