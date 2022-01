Un cercueil disparait à la mosquée de Pikine Ouest

“Je suis allé à la morgue, je n’ai pas vu la caisse enregistreuse et j’ai failli courir au cimetière”, a témoigné le retraité de l’administration pénitentiaire. Au cimetière de Pikine, où il était presque essoufflé, Mamadou ne verrait pas l’ombre du cercueil. Cependant, le vol de cercueil est le dernier d’une série d’incidents qui ont commencé il y a six mois. En effet, en plein hiver en août dernier, des voleurs ont effectué une véritable rafle à la mosquée. A cette époque, en plus du tapis de prière de l’imam, la Wazira était voilée matin et soir, et dix éventails étaient emportés.

Articles similaires