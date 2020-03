La route continue de faire parler d’elle. Apres l’accident du weekend passé dans lequel quatre personnes avaient perdus la vie et l’accident survenu, le vendredi vers 5h du matin, sur la route de Porokhane faisant 2 morts et 44 blessés. Un autre accident de la circulation a eu lieu ce lundi 09 mars aux environs de 9 h à l’entrée de Thiès et plus exactement au niveau de « ALLOU KAGNE ».

Cette fois ci, il s’agit d’un Car de Transport en commun plus communément appelé Ndiaga Ndiaye qui est entré en collision avec une voiture particulière. Des personnes couchées sur le sol, d’autres transportées sur des civières, des cris de détresses et de douleurs de part et d’autre, Voici la description qui témoigne de la gravité de cet accident.

Le bilan fait état d’un mort et de plus d’une vingtaine de blessés dont quatre (4) dans un état très critique.

Le Capitaine Mouhamadou Bobo Diallo, commandant de la 21ème compagnie d’incendie et de secours de Thies, au micro de Thiesinfo précise que : « effectivement, il s’agit d’un accident de la circulation, plus précisément entre en Ndiaga Ndiaye et une voiture particulier. A l’heure actuelle, le bilan est de 24 victimes, dont 4 blessés graves 19 blessés légers et un corps sans vie.

Les sapeurs pommiers ont du travailler pendant plusieurs tours d’horloge pour extraire le corps sans vie qui était coincé entre les tas de ferrailles de la voiture.

« Ce matin nous sommes arrivés et nous avons remarqué que le corps sans vie était resté coincé dans la voiture, mais avec nos matériels et les différentes téchniques de nos hommes nous avons pu l’en extraire. »

Enfin, Pour Terminer le commandant exhorte les chauffeurs à la prudence, car pour lui les excès de vitesse sont à l’origine de beaucoup d’accidents sur l’axe Thiès Pout ou beaucoup d’accidents sont notés.