Le Président Vladimir Poutine est ouvert pour toute négociation sur le dossier ukrainien. Cependant, Poutine exige qu’avant toute ébauche de discussions, les conditions qu’il pose soient entièrement respectées. De son côté, Zelensky appelle les Européens à ne pas le lâcher.

Vladimir Poutine s’est exprimé ce vendredi 4 mars sur de nombreuses allégations faites contre la Russie. Bien avant, le président russe s’est dit disposé à s’asseoir à une table de négociation avec la partie ukrainienne. Mais pour que cela soit possible, il reste ferme sur une condition sine qua non: respecter à la lettre les conditions qu’il a antérieurement posées aux Ukrainiens et aux occidentaux.

Pour Vladimir Poutine, la paix n’est possible que si « toutes les exigences russes » sont acceptées par l’Ukraine et ses soutiens occidentaux. C’est à cette unique condition que Vladimir Poutine va s’asseoir en face des autorités ukrainiennes. Poutine veut un statut neutre pour l’Ukraine, une démilitarisation du pays etc. Le Président russe a ajouté, commentant l’actualité, que des informations alléguées sur l’offensive russe relève de mensonges. Selon Poutine, son pays ne bombarde pas des civils en Ukraine, mais des cibles militaires.

En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s’est encore adressé aux Européens. Il les supplie quasiment de se joindre à lui pour combattre la Russie. Zelensky a estimé que si son pays tombait, ce serait aussi la chute de toute l’Europe. Mais son discours semble tomber progressivement dans des oreilles de sourds, les Européens et les Américains rechignant à combattre militairement Moscou. L’OTAN a même rejeté une demande de Zelensky visant à imposer un « no fly zone » sur l’Ukraine.