Dans un communiqué publié lundi 28 février, l’UA s’est dite « préoccupée » par la manière « choquante et raciste » dont sont traités les Africains cherchant à fuir l’Ukraine, théâtre de l’intervention militaire russe.

Macky Sall, président du Sénégal, actuel président de l’UA et président de la Commission de l’UA, s’est dit « particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les citoyens africains se verraient refuser le droit de traverser la frontière en toute sécurité du côté des pays voisins ».

« Chacun a le droit de franchir les frontières internationales (…) pendant un conflit, quelle que soit sa nationalité ou son identité ethnique », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Ils ont également noté qu’un « traitement différent inacceptable » des Africains serait « épouvantable et raciste » et « violerait le droit international ».

Les deux responsables de l’UA « exhortent tous les pays à respecter le droit international et à montrer la même sympathie et le même soutien à tous ceux qui fuient la guerre, quelle que soit leur identité ethnique ».

De nombreux pays africains tentent d’aider leurs ressortissants à fuir le pays depuis que la Russie a commencé son intervention militaire en Ukraine la semaine dernière.

Outre la difficulté d’atteindre la frontière, ceux qui ont réussi à l’atteindre ont également condamné les actes racistes à leur encontre.

Par exemple, le 28 février, le gouvernement nigérian a exhorté les autorités douanières d’Ukraine et des pays voisins à traiter ses citoyens « avec dignité ».

Le porte-parole présidentiel nigérian Garba Shehu a déclaré dans un communiqué que des responsables polonais auraient refusé l’entrée en Pologne aux citoyens nigérians d’Ukraine.

« Il est vital que chacun soit traité avec dignité et sans favoritisme », a-t-il insisté.