Insécurité! C’est mot qui régne en maître dans ce temple du savoir. Le drame qui s’est abattu sur le campus social de l’université Gaston Berger a interpellé plus d’un sur la question liée à la sécurité des étudiant(e)s qui le fréquentent.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les étudiants(e), qui ont fait des témoignages pour raconter des aventures qu’ils ont vécu liées à l’insécurité dans ce lieu et interpellent les autorités à réagir ipso-facto pour régler ce fléau qui hante leur sommeil.

Pour rappel, une étudiante de la 31ème promotion de l’UFR S2ATA, résidant au village P du campus social de l’UGB, nommée Seynabou Ka Diallo et qui avait disparue depuis mercredi le 23 Mars dernier, a été retrouvée violée et sans vie, aux alentours de Ndiawdoune, un village situé sur la route nationale 2 non loin de l’université.

En riposte, une marche à l’initiative d’ACTION UGB est prévue ce matin pour dénoncer vivement l’insécurité à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.