UCAD: détention d’armes blanches en masse par les étudiants: de temple du savoir à temple de la violence…

L’opération « zéro arme blanche » qui a été instruite par le directeur du COUD Maguette SÉNE, a porté ses fruits ce week-end.

En effet , Sadio Ndiaye chef de sécurité du coud et ses éléments ont passé au peigne fin les chambres des étudiants pour récupérer tout ce qui est arme blanche pour plus de sécurité au temple du savoir.

Les résultats on été spectaculaires: des couteaux, machettes, coupe-coupe, gourdins…tout un arsenal de guerre a été découvert suite à la fouille des chambres.

« Ceci entre dans le cadre de l’opération de sécurisation de l’université. Parce qu’on a constaté, depuis un moment, un usage fréquent d’armes (gourdins, barre de fer, machettes…). D’où l’inquiétude des parents qui vont même jusqu’à dire que l’université est devenu un champ de bataille”, dit Sadio Ndiaye, chef du département de la sécurité au COUD. »

Aprés avoir sécurisé la vie de campus, il prévient toutefois que « on veut plus voir ce genres d’images au temple du savoir et fait savoir que la prochaine fois qu’un étudiant sera saisit avec détention d’armes blanche, il sera traduit en justice ». Et d’ailleurs Selon des informations de Dakaractu, la Division des Investigations Criminelles (DIC) va entrer en action pour débusquer les détenteurs de ces armes et leurs fournisseurs.