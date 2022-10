Le corps sans vie d’un sénégalais âgé de seulement 15 ans a été retrouvé à Turin, non loin des rails du chemin de fer. Un garçon de 15 ans a été renversé et tué par un train à Turin. Selon les médias italiens, c’est après dix longues heures, après le signalement du corps que les secouristes sont intervenus.



Le corps a été retrouvé sur la voie ferrée au pont de la Via Passo Buole à Turin le 26 septembre. Mais, l’identification a été faite seulement hier. Ce compatriote était arrivé en Italie il y a seulement quelques mois.

L’autopsie, ordonnée par le procureur Paolo Scafi, a révélé qu’il était décédé des suites de l’impact d’un train en marche. Reste à déterminer quand. Certains passagers avaient signalé la présence d’un corps le long des voies dès le matin de ce jour-là, mais il n’a été retrouvé qu’en fin d’après-midi.



La mort du jeune de 15 ans reste un mystère. Il n’y a pas de témoins et nul ne sait s’il était vivant lorsque le corps a été repéré sur les voies.

Le premier signalement a été fait vers 8h22 par un passager du train en provenance de Gênes. Le second a été fait peu après 9h.

Le corps n’a été retrouvé que tard dans la soirée. Pouquoi ? Pouvait-il être sauvé ? Tout a-t-il été fait pour vérifier la véracité de ces appels, s’interrogent les médias italiens.

Igfm