Tunisie : Un “Modou-Modou” chute d’un hangar de 25m et se retrouve avec une double fracture

En Tunisie, un Sénégalais a fait une chute d’une vingtaine de mètres et se retrouve avec une double fracture. Le migrant travaillait dans un hangar appartenant à un Tunisien qui, craignant une plainte, a accepté de payer la moitié de l’intervention chirurgicale.

L’Association des migrants sénégalais de Zarzis en Tunisie d’informer que

“Dimanche, un de nos frères est tombé d’une hauteur de 25 mètres. Depuis, nous appelons nos autorités. La victime est à l’hôpital, nous avons fait des efforts en se cotisant. Nous avons interpellé le responsable qui l’avait pris pour ce travail-là. Il a accepté de donner la moitié des frais et nous allons prendre en charge l’autre moitié“, a expliqué sur Rfm, Maissa Gueye.

Et de préciser que jusqu’à présent, la victime n’a pas été opérée. Selon M. Gueye, le compatriote accidenté a eu une double fracture (à la cuisse et au niveau de la cheville).

Inertie des autorités diplomatiques

L’inertie du Consul et de l’ambassade tracasse le coordonnateur de l’Association des migrants sénégalais de Zarzis. Qui dit pourtant avoir appelé ces autorités diplomatiques.”Nous avons interpellé nos autorités. J’ai appelé moi-même, M. Tall. Et quand je l’appelais, j’étais au bureau de l’Oms qui dit qu’elle ne peut pas le prendre en charge parce que l’accident vient du travail“, a-t-il notamment indiqué. Non sans souligner qu”il a informé M. Tall que l’Association des migrants sénégalais de Zarzis a cotisé à hauteur de 570 Dinar, en plus de la participation du propriétaire du hangar.