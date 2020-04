Trump se dégonfle sur la Chine

Share on Twitter

Le bilan chinois n’a pas convaincu le Président américain. Ce vendredi 16 avril 2020, Donald Trump a fait remarquer que les chiffres avancés sur le nombre de morts en Chine, du fait du coronavirus, ne reflètent pas la réalité sur le terrain et qu’ils étaient « bien plus élevés » que les résultats officiels.

L’annonce du « doublement du nombre de morts chinois causées par le Covid-19 », semble troubler Trump, qui indique : « Il est bien plus élevé que cela et celui des Etats-Unis », un pays avec déjà plus de 33.000 morts.

Wuhan d’où est parti le virus en fin 2019, revisitant son bilan à la hausse de 50% avec l’annonce de 1.290 décès supplémentaires, réfute le « doublement du nombre » comme avancé par le Président des États-Unis. La ville, au plus fort de l’épidémie, a vu certains patients mourir chez eux faute de prise en charge au niveau des hôpitaux. Lesquels n’avaient d’ailleurs pas été comptabilisés dans les statistiques officielles, qui ne prennent en compte que les statistiques à l’hôpital.

Une annonce chinoise qui en dit long sur les doutes quant aux bilans officiels fournis par les autorités, accusées de « gestion opaque de la crise ». Quant au Président français Emmanuel Macron, lui, a évoqué des « zones d’ombre » dans la gestion de l’épidémie par la Chine. Selon lui, « manifestement des choses qu’on ignore se sont passées ».