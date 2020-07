Trump remanie son équipe de campagne

Share on Twitter

Donald Trump candidat à sa propre succession semble plus que déterminé. Il vient de changer son directeur de campagne à moins de quatre mois de l’élection présidentielle. Brad Parscale, vient d’être remplacé par Bill Stepien selon reuters.

Il a annoncé la nouvelle dans un post sur les réseaux sociaux.

« Je suis ravi d’annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de la campagne Trump », a écrit le président avant de poursuivre pour dire que

l’ancien titulaire du poste, « Brad Parscale, qui est avec moi depuis très longtemps et a dirigé nos stratégies numérique et statistiques, conservera ce rôle, et sera conseiller principal de la campagne », a déclaré Donald Trump.