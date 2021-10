Trump disparait de la liste des 400 Américains les plus fortunés, d’après le magazine Forbes il n’est plus assez riche pour y rester

L’ancien président américain Donald Trump n’est plus assez riche et ne peut figurer par conséquent dans la liste des 400 personnes les plus riches des États-Unis du magazine Forbes.

Le magazine économique a déclaré que le magnat de l’immobilier new-yorkais ne disposait désormais que de “seulement” 2,5 milliards de dollars, ce qui est insuffisant. L’année dernière, le président républicain se classait au 339e rang sur la liste, mais Forbes a annoncé que Donald Trump ne pouvait pas figurer sur la liste cette année car sa fortune a chuté de 600 millions de dollars depuis le début de la pandémie. Forbes a de nouveau déclaré qu’à l’ère de Covid-19, les actions technologiques, les crypto-monnaies et autres titres se sont très bien comportés.

Mais les propriétés dans les métropoles, qui constituent la majeure partie de la fortune de Donald Trump, sont à la traine, ce qui a éjecté l’ancien président du club très exclusif de la nation”, observe le magazine.

Pourtant, Donald Trump figurait chaque année sur la liste prestigieuse depuis 1996. Son déclin a commencé en 2016, et la richesse du New-Yorkais s’est détériorée depuis lors, au point de plus figurer parmi ces 400 personnalités cette année.