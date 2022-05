Grâce à son petit bijou face à Strasbourg, Bamba Dieng (OM) a remporté le trophée UNFP de plus beau but de la saison de Ligue 1.

En concurrence avec Téji Savanier, Wahbi Khazri, Lucas Paqueta et Franck Honorat, Bamba Dieng a remporté le trophée UNFP de plus beau but de la saison 2021-2022 de Ligue 1 grâce à son superbe retourné inscrit face à Strasbourg le 12 décembre dernier avec l’OM. Un trophée désigné par les internautes. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, l’attaquant sénégalais, a confié que sur l’action, Dimitri Payet (situé derrière lui) lui avait demandé de lui laisser le ballon.

« C’était incroyable parce qu’il y avait Dimitri Payet qui me disait « laisses » en plus (rires). Je suis vraiment honoré et ému de recevoir ce prix. J’espère que ce sera le premier d’une longue série », a réagi le champion d’Afrique qui a reçu ce trophée des mains de l’ancienne star du football, le Brésilien Ronaldinho.