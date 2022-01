Trophée FIFA the best: Édouard MENDY parmi les 3 finalistes

Le Trophée du meilleur gardien de but FIFA 2021 vient de rendre public ses nominés. Sur la liste figure en bonne place, le portier des Lions Edouard Mendy en partance pour la CAN en Territoire Camerounais.

Il y figure avec l’Allemand Manuel Neuer du Bayern et l’Italien Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, qui a déjà remporté le trophée Lev Yachin de France Football qui récompense le meilleur gardien de l’année selon le jury sélectionné par le magazine français.

Les résultats du vote du trophée FIFA THE BEST seront annoncés en Suisse le 17 janvier prochain en pleine CAN à la veille du match Sénégal-Guinée, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes du tournoi continental qui démarre ce 09 janvier.