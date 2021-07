Troisième vague du Covid-19 : Macky Sall sonne l’alerte « elle risque d’être difficile »

Un spectre de 3éme vague de Covid-19 se profile à l’horizon du sol sénégalais.

Cette dernière poussée épidémique de la maladie notée ces temps-ci ne présage rien de bon. Plusieurs spécialistes de la santé lancent l’alerte depuis lors pour prévenir les populations.

Un relâchement énorme est noté chez ces dernières plus de mesures barrières, des cérémonies bondant de monde , plus de gel le port du masque n’en parlons même pas on dirait même qu’il n’y a plus de coronavirus.

Alors que le variant Delta est là plus redoutable, la campagne de vaccination est au point mort. On est à moins de 1% du taux de vaccination et le taux de contamination à la date du 04 juillet 2021 est estimé à 57%.

Fort de ce constat, le président Sall tape sur la table et alerte que la 3iéme vague sera difficile il insiste sur la vaccination « Aux États unis même les animaux sont vaccinés » alors qu’ici au Sénégal il y’a une très mauvaise communication sur ces vaccins, certaines personnes n’ont toujours pas confiance.

Ce qui est clair c’est que le virus est toujours là, alors lavez les mains et portez vos masques!