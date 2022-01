Trois personnes identifiées et arrêtées

L’incident fait toujours les gros titres à Diourbel. En fait, il a été lynché pour avoir été accusé d’avoir volé un cheval. Trois personnes ont été identifiées et arrêtées. Les répondants ont en outre été submergés par les rapports d’autopsie sur les corps inanimés des voleurs présumés. Le médecin légiste constate que la jeune est décédé des suites d’un traumatisme, mais aussi de blessures au niveau du crâne. Pour rappel, le drame s’est produit dans le quartier Pikine de Diourbel, au nord de la commune. Selon des sources, le jeune homme a vu la victime et a informé le propriétaire du cheval. C’est ainsi que les voisins proches ont commencé leur chasse à l’homme. Se sachant poursuivi par des hommes à moto, la jeune se réfugie quelque part mais est vite retrouvé, incapable d’échapper aux coups de toute part. Après avoir appris le drame, les agents du commissariat de Dioulbel ont ouvert une enquête et les trois personnes sont désormais en garde à vue.