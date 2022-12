Triste témoignage de la mère du jeune tué par un berger à Kirène

La série d’agréssions et de tueries se multiplient dans le département de Mbour. Les populations ne dorment plus du sommeil du juste. Samedi dernier, ces dernières ont vécu une journée sanglante et meurtrière, marquée par la mort de deux ( 2 ) individus sauvagement tués par un agresseur guinéen, Aly Kouyaté. Il a également blessé quatre ( 4 ) autres personnes au Marché central de ladite commune.

Hier mardi, un jeune du nom d’Abdou Faye, a été tué à l’arme blanche à Kirène, dans la commune de Diass par un berger. Digne dans l’épreuve, la maman du défunt Abdou Faye est revenue sur le film de cette affaire extrêmement sensible en apportant des témoignages émouvants. Selon la mère d’Abdou, le berger l’ a été froidement tué avec son coupe – coupe.

Pris de panique après avoir commis le crime, selon toujours elle, il a pris la poudre d’escampette. D’ailleurs, les jeunes du village ont interpellé les autorités, notamment les forces de sécurité et les notables sur cette scène atroce qui a eu lieu hier soir dans la brousse et qui a plongé tout le village en deuil. La gendarmerie a ouvert une enquête.

