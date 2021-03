Trisomie 21: Le combat est encore long au Sénégal

La journée mondiale de la trisomie 21 était célébrée ce 21 Mars. La trisomie 21 ou syndrome de Down se caractérise par des traits du visage particuliers, une déficience intellectuelle et des retards de développement, et peut s’accompagner de maladies cardiaques ou thyroïdiennes.

Le traitement pour cette maladie est trés onéreux au Sénégal et la prise en charge des enfants pose souvent problème ajouté à celà la scolarisation qui peut être parfois trés compliqué.

Au Sénégal, jusqu’en 2020 encore le nombre exact de personnes atteintes de trisomie 21 n’était pas encore connu.

À saint-Louis, la jeune chambre internationale en collaboration avec le centre Aminata Mbaye ont magnifié la journée hier avec des plaidoyers ainsi qu’un appel à l’endroit des autorités pour venir en aide aux enfants atteints de trisomie 21 ou mongolisme en langue courante.