Tribunal de Thies : Pour un faux billet de 50 euros, le ministère public requiert 3 ans fermes contre A.Sylla et M.Ndiaye

Poursuivis pour association de malfaiteur et tentative de distribution de signe monétaire contrefait, A.Sylla et M.Ndiaye vont devoir encore patienter jusqu’au 22 Mai prochain pour connaitre leur sort.

Ces deux hommes respectivement enseignant et promoteur immobilier, sont en prison depuis 18 mois pour avoir commis le délit de détenir par devers eux un faux billet de 50 euros.

Devant la barre du tribunal correctionnel de Thiès, les prévenus ont tout bonnement admis détenir le billet de 50 euros et rejette les accusations d’association de malfaiteur et de tentative de distribution de faux billet.

La défense a plaidé la relaxe pure et simple du délit d’association de malfaiteur et demande au tribunal de disqualifier les faits de distribution de signe monétaire contrefait et de retenir celui de la détention d’un faux billet de 50 euros.