Tribunal de Mbour : Elle se filme nue et le met en statut par erreur, son ami en profite pour…

M. Niang avait filmé des scènes intimes d’elle sur son portable. Un jour, par inadvertance, elle a publié des séquences en statut.

En ce moment, A. Sow, ancien camarade de classe de M. Niang, qui épiait tous les gestes de la plaignante sur les réseaux sociaux en a profité pour capturer la vidéo. Il ourdit un plan pour faire du chantage à son amie.

Avec un autre numéro de téléphone, il envoie la vidéo à la plaignante et des messages pour entrer en contact avec elle.

Ne se doutant pas que son ami A. Sow était derrière tout ça, elle s’est confiée à lui, ce dernier lui a promis de parler à l’homme qui lui faisait du chantage, avant de revenir vers elle et lui expliquer qu’il avait parlé à la personne qui avait la vidéo, et qu’il lui avait posé deux conditions. Soit elle lui donne la somme de 100 000 FCFA, soit elle entretient des relations sexuelles avec elle.

« Je lui ai dit que je n’étais pas prêt à accepter les deux conditions. J’allais porter plainte à la police. Il voulait me convaincre de ne pas porter plainte. Mais je suis allé au commissariat à son insu. Une fois la bas , on m’a proposé de faire semblant d’accepter de coucher avec lui , on a pris rendez-vous et la police l’a arrêté. Je ne savais pas que c’était lui l’auteur de la vidéo et des chantages, C’est mon ami et je lui faisais confiance”, a-t-elle déclaré.

La victime M. Niang a demandé 200.000 FCFA de dommage et intérêts pour le préjudice subi. Pour sa part A. Sow a reconnu tout ce que son amie a raconté devant la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour. “Je demande pardon. Je sais que c’est grave mais je demande votre clémence”, a soutenu A. Sow. Il a pris 6 mois ferme et il devra payer 200.000 FCFA à M. Niang.