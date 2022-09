La 128 ème édition du grand Magal de Touba marquant l’anniversaire du départ en exil du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, sera célèbré ce jeudi 15 septembre 2022 dans la ville sainte et partout au Sénégal.Un grand moment de communion et de ferveur. C’est l’occasion pour les conducteurs hippomobiles de se frotter les mains car partout dans la ville sainte ce moyen de transport est très prisé par les pèlerins. Les charettes sont pleins à craquer dans le centre ville et les zones périphériques. Les tarifs varient entre 100 f et 200f , selon les conducteurs. Regardez