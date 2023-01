Transport à Thiès : Mamadou Clédor Fall lance ses tricycles

Transport à Thiès: Mamadou Clédor Fall, un entrepreneur de Thiès, a récemment lancé une flotte de tricycles équipés de GPS pour faciliter la mobilité des habitants de la ville et offrir du travail aux jakartamans. Les tricycles, sont des véhicules écologiques utilisés pour des déplacements courts ou dans des zones où les voitures ne peuvent pas accéder.

L’idée de lancer ces tricycles est née de la volonté de M. Fall de répondre aux besoins de mobilité de la population de Thiès en offrant une alternative économique aux moyens de transport traditionnels.

En offrant du travail aux jakartamans, M. Fall espère également contribuer à améliorer les conditions de vie de ces conducteurs qui pourront ainsi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Ce lancement est accueilli avec enthousiasme par les habitants de Thiès, qui voient dans les Tricycle une solution pratique pour se déplacer en ville et pour les conducteurs, une opportunité de travail.

M. Fall espère que son initiative contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Thiès et à réduire le chômage des jeunes.

AVIS

Les tricycles peuvent avoir un impact positif sur le transport à Thiès en offrant une alternative écologique et économique aux moyens de transport traditionnels. Les tricycles équipés de GPS, comme ceux lancés par Mamadou Clédor Fall, peuvent faciliter la navigation pour les clients et les conducteurs, améliorer la qualité de vie des habitants de Thiès et réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, ils peuvent offrir des opportunités de travail pour les conducteurs de tricycles, en leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

En général, les tricycles peuvent être utilisés pour des trajets courts ou pour des déplacements dans des zones où les voitures ne peuvent pas accéder, ils peuvent également s’avérer utile pour les personnes en situation de mobilité réduite ou pour les personnes qui cherchent une alternative plus écologique et économique aux moyens de transport traditionnels. En somme, les tricycles peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la congestion de la circulation, de la pollution de l’air et de la pollution sonore, ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Thiès.

