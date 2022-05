Certains discours tendent à faire des personnes immigrées originaires d’Afrique subsaharienne des poids pour l’économie en Europe. Les données sur les transferts des migrants permettent de construire un narratif complètement différent.

De nouvelles données publiées par la Banque mondiale sur le transfert des migrants dans le monde confirment une fois de plus que les ressortissants d’Afrique subsaharienne qui vivent dans des pays autres que les leurs transfèrent moins de ressources en cash dans leurs pays d’origine, comparativement aux trois premières puissances économiques de la zone euro (Allemagne, France, Italie). L’écart est encore plus important, si on inclut le Royaume-Uni, a constaté l’Agence Ecofin, en analysant les informations disponibles.

En 2021, la totalité des transferts des migrants originaires d’Afrique subsaharienne vers leurs pays, et qui ont été capturés par les systèmes formels de transferts d’argent ont atteint 44,5 milliards $. Ils sont en hausse de 11,9%, après un repli de 2,3% en 2019 et une baisse de près de 10% en 2020. En comparaison, les transferts des migrants originaires de la France, de l’Italie et de l’Allemagne ont atteint 57 milliards d’euros. Si on y ajoute ceux du Royaume-Uni, le montant total des transferts des 4 pays s’élève à 62,5 milliards $.

La lecture des données historiques depuis 1990 permet de constater que même si les transferts des migrants africains ont connu une solide croissance, ils n’ont jamais été supérieurs à ceux des ressortissants de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Italie. Ces données permettent de construire un narratif différent qui, dans certains débats politiques notamment en Europe, ont eu tendance à faire croire que les migrants africains et leurs pays profitent largement des économies plus développées.

Même au sein de la région, il y a des disparités. Le Ghana et le Nigeria absorbent près de 48% du total des transferts des migrants originaires de l’Afrique subsaharienne. Si on y ajoute le Kenya, cela fait plus de la moitié. Dans le cas de ces trois pays, les transferts de migrants proviennent souvent des pays situés en dehors de la Zone euro, notamment les Etats-Unis, le Royaume Uni, et très récemment les Emirats arabes unis.

Rappelons cependant que la totalité des transferts de migrants n’a pas été capturée par ces chiffres. Les réseaux opaques de transferts de ressources financières sont nombreux. Dans certains cas, plutôt que de transférer du cash, les migrants envoient des biens de valeur. Mais à la différence des transferts formels, ce type de mécanisme n’entraîne pas de création monétaire contre des réserves de change.

Ecofin