Son départ vient après l’accord entre Liverpool et le Bayern Munich, Sadio Mané va découvrir un nouveau championnat. Il est attendu ce mardi en Allemagne pour passer sa visite médicale avec le Bayern avant de signer son contrat de trois ans avec le géant de Bundseliga.

En effet, le Bayern a accepté de payer 32 millions d’ Euros ( 21 milliards de FCfa), plus de 6 millions d’ Euros de bonus ( près de 4 milliards de FCfa). Le club de la Bavière compte bien accueillir sa nouvelle recrue avec les honneurs.

Pour rappel, Sadio Mané a remporté six trophées en six saisons avec Liverpool, délivré 48 passes décisives et surtout marqué 120 buts en 269 matches avec les Reds, dont un mémorable doublé en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manuel Neuer ( 1 -3, 13 mars 2019) à l’ Allianz Arena.